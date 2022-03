Morbach-Hinzerath

Unfallflucht: Unbekannter zerstört Hinzerather „Willkommensschild“

Ein bisher unbekannter Verursacher hat zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 9 Uhr, das „Willkommensschild“ der Ortsgemeinde Hinzerath, das am Ortseingang der L 159, aus Richtung des Kreisverkehrs Belginum (B 327) kommend, steht. Die Straße führt in diese Richtung via Hinzerath weiter nach Bruchweiler und damit in den Kreis Birkenfeld.