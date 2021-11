Unfall mit verletztem Jungen: Polizei sucht Fahrer eines dunklen Kleinwagens

Bei einem Unfall auf der L 174 zwischen Ober- und Niederhambach, über den die NZ bereits berichtet hat, wurde am Freitagabend ein 13-jähriger Junge schwer verletzt. In einer aktuellen Pressemitteilung weist die ermittelnde Polizei in Birkenfeld nun darauf hin, dass weiterhin nach dem Verursacher und möglichen Zeugen gesucht wird.

Laut neuen Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich beim unfallbeteiligten Auto um einen dunklen Kleinwagen, ähnlich eines Renault Twingo oder Smart, handeln. Durch den Aufprall wurden wahrscheinlich der linke Scheinwerfer sowie die Windschutzscheibe des Autos beschädigt. Zum Unfallhergang: Der 13-Jährige war am Freitagabend mit zwei anderen Jungen am linken Straßenrand der L 174 unterwegs und hatte gegen 20.10 Ur die Fahrbahn überquert, weil der Gruppe ein Auto entgegenkam. Der 13-Jährige wurde dort von einem Wagen, der in Richtung Niederhambach unterwegs war, erfasst und zu Boden geschleudert. Der Junge kam zunächst auf die Intensivstation im Krankenhaus Birkenfeld und befindet sich laut Polizei immer noch in ärztlicher Behandlung. Der unfallbeteiligte Autofahrer hatte zunächst an angehalten und mit den Kindern gesprochen. Er entfernte sich danach aber von der Unfallstelle, sodass die Daten des Verursachers nicht vorliegen. Der Beteiligte sowie Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06782/9910 bei der Polizei in Birkenfeld zu melden.