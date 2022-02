Idar-Oberstein

Unfall in der Vollmersbachstraße: Keine Verletzten, aber hoher Schaden

In der Vollmersbachstraße hat sich am Donnerstagmorgen ein Auffahrunfall ereignet, bei dem laut Polizei niemand verletzt wurde, aber erheblicher Schaden entstand. Ein Pkw-Fahrer habe gegen 9.10 Uhr nach rechts auf den Parkplatz der Rofu-Filiale abbiegen wollen, was der dahinterfahrende Autofahrer aber zu spät bemerkte.