Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 17:48 Uhr

Weiden

Unfall bei Weiden: Smart prallt mit Lkw zusammen

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Smart und einem Lastwagen kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 21 zwischen Weiden und der „Weidener Brück“ (Einmündung K 21/L 160), berichtet die Polizei. Der 35-jährige Fahrer des Smart war mit seinem Wagen in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen den entgegenkommenden 18-Tonner geprallt. Bei der Kollision entstand am Smart Totalschaden, der Lkw wurde ebenfalls stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.