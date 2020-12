Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 19:06 Uhr

Idar-Oberstein

Unfall bei Nahbollenbach: Audi prallt gegen Mauer

Erheblicher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 41 in Höhe des Stadtteils Nahbollenbach, berichtet die Polizei. Eine Autofahrerin verlor in der Abfahrt „Kaufacker“ die Kontrolle über ihren Audi, der daraufhin gegen eine Mauer prallte.