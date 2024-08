Krummenau

Unfall bei Krummenau: Motorradfahrer schwer verletzt

i „Polizei“ ist auf der Tür eines Polizeiautos zu lesen. (zu dpa: «Durchsuchungen in Bayern und Rheinland-Pfalz wegen Reifendieb-Bande») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Robert Michael/picture alliance/dpa

Am Freitag gegen 12.20 Uhr war ein Motorradfahrer auf der K 70 bei Krummenau in Richtung Weitersbach unterwegs. Etwa in der Hälfte der bewaldeten Strecke am Idarkopfhang sprang ihm ein Reh ins Motorrad.