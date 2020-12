Unfall bei Ellweiler: Motorradfahrer schwer verletzt

Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 15:24 Uhr

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand stellte sich der Unfallhergang wie folgt dar: Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 64-jähriger Autofahrer, die beide in der Verbandsgemeinde Birkenfeld wohnen, waren mit ihren beiden Wagen, aus Richtung Brücken kommend, auf der L 165 unterwegs. Der Motorradfahrer überholte circa 100 Meter vor dem Ortseingang Ellweiler das hintere Fahrzeug und scherte anschließend zwischen den beiden Pkw ein. Im gleichen Moment, so die Polizei, kreuzte eine Katze die Fahrbahn, sodass sich der Autofahrer des vorderen Wagens zum Bremsen veranlasst sah. Der Motorradfahrer erkannte das offensichtlich zu spät und fuhr auf das Auto auf. Er wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert, verletzte sich bei dem Sturz und musste im Anschluss an die Erstversorgung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Im Einsatz befanden sich ein Rettungswagen mit Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 66 sowie die Polizei Birkenfeld..