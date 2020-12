Unfall bei Berschweiler: Auto überschlägt sich

Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 19:16 Uhr

Wie die Polizei Baumholder erst am Dienstagabend mitteilte, war der Mann am Montag gegen 21.35 Uhr als einziger Insasse mit seinem Wagen von Freisen in Richtung Baumholder unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor er auf einem Gefällstück die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn an. Das Auto fuhr circa 100 Meter durch den Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.