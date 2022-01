Birkenfeld

Unfall auf A62 bei Birkenfeld: Autofahrer muss ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der A 62 in Fahrtrichtung Landstuhl in Höhe der Anschlussstelle Birkenfeld ereignete, hat sich ein Autofahrer am Montag gegen 11.15 Uhr verletzt, sodass die betroffene Person in ein Krankenhaus gebracht wurde.