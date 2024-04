Unfall am Kreisel an der Aral-Tankstelle bei Weierbach: 55-jähriger Autofahrer verstorben

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der L160 zu einem folgeschweren Verkehrsunfall in Höhe des Kreisverkehrs der Aral-Tankstelle bei Weierbach gekommen.

An der Kollsion, die sich gegen 6 Uhr ereignete, war ein weißer Pkw beteiligt. Dessen Fahrer, ein 55-jähriger Mann, sei dabei trotz sofor eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstorben, teilte die Idar-Obersteiner Polizei mit. „Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs und der Todesursache dauern noch an“, heißt es im Polizeibericht weiter. Die L160 war nach der Kollision zwischen dem Kreisverkehr B41 und dem Kreisverkehr Aral-Tankstelle zeitweilig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Diese Sperrung konnte aber gegen 8 Uhr wieder aufgehoben werden.