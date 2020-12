Idar-Oberstein

Auf der B 41/Zubringer B 422 am „Karstadt-Knoten“ kam es am Donnerstag um 10.44 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 28-jährige Fahrerin eines Pkw leicht verletzt wurde. In Höhe des Modeparks Röther wollte sie nach rechts auf die B 422 in Richtung Stadtverwaltung abbiegen, wobei sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenverlauf ins Schleudern kam, berichtet die Polizei.