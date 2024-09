Plus Berglangenbach

Unerwartet großer Andrang beim Bauernmarkt in Berglangenbach: Sonnenschein am Nachmittag bringt Besucherstrom

i Ob Marmeladen, Gewürze, Essig, Speiseöle oder auch Brände von regionalen Herstellern waren Angebote, die die Besucher des Bauern- und Kunsthandwerkermarktes gern erwarben.

Foto: Sascha Saueressig

Es war wieder viel los auf dem Bauern- und Kunsthandwerkermarkt am zweiten Sonntag im September in Berglangenbach: Tausende zog es in den 500-Einwohner-Ort. Und dies, obwohl es morgens noch kühl und wolkenverhangen war.