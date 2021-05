Umzug ins Schlösschen gelang in Rekordzeit: Deutsches Edelsteinmuseum seit 25 Jahren am gleichen Standort

Nach einem in jeder Hinsicht gewaltigen Kraftakt wurde am 27. April 1996, also vor rund 25 Jahren, die nach Aussage des damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck „glänzendste Konversionsmaßnahme in ganz Rheinland-Pfalz“ eingeweiht. Er meinte damit den Umzug des Edelsteinmuseums vom Börsenhochhaus in die 1894 von dem Idarer Perlenhändler Carl August Purper errichtete Villa „Purpers Schlösschen“ schräg gegenüber. Das wurde groß gefeiert – mit Promis wie Beck und der damaligen Deutschen Weinkönigin Julia Klöckner.