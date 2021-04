Die nahe Zukunftsperspektive für zwei Einrichtungen, die in Sichtweite zueinander liegen, gehörte zur umfangreichen Tagesordnung, die der Verbandsgemeinderat Birkenfeld am Mittwochabend in einer fast zweieinhalbstündigen Sitzung abgearbeitet hat. Denn beim Treffen im Hybridformat ging es unter anderem um das neue Feuerwehrgerätehaus und um das Freibad.