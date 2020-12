Kreis Birkenfeld

Seitdem Covid-19 Ende Januar auch Deutschland erreicht hat, ist die Nachfrage insbesondere nach Atemschutzmasken rasant gestiegen. Mittlerweile übersteigt die Nachfrage das Angebot, und es wird schwierig, den zunehmenden Bedarf zu decken. Das Institut für Betriebs- und Technologiemanagement (IBT) am Umwelt-Campus Birkenfeld hat daher auf eine Anfrage der Hirsch-Apotheke aus Hermeskeil reagiert und stellt nun im generativen 3 D-Druckverfahren DIY-Schutzmasken her. Zuerst wurden dafür Prototypen in der Hirsch-Apotheke getestet, diverse Optimierungen durchgeführt und wieder geprüft, ob eine Fertigung in größerer Stückzahl möglich ist.