Auf Nachfrage von Bernhard Zwetsch (FDP) erläuterte Landrat Matthias Schneider noch einmal das Problem mit den US-Soldaten bei der Berechnung der Sieben-Tages-Inzidenz des Nationalparklandkreises. Nach wie vor sei es so, dass die gemeldeten Infektionen auf der Base in Baumholder voll in die Berechnung einfließen, während die tatsächliche Zahl der im Westrich stationierten Amerikaner (laut Schneider derzeit rund 8500) nicht gewertet wird.