Sien

Wie in den meisten anderen Branchen werden auch in der Werkzeugindustrie Mess- und Produktionsdaten in der Fertigung benötigt. Bei den Experten für Sonderwerkzeuge der Müller Präzisionswerkzeuge GmbH aus Sien wurden diese bis zuletzt in Papierform in der Fertigung genutzt. Um die internen Prozesse zu verbessern, den Arbeitsaufwand im Zuge der Dokumentation sowie den Papierverbrauch zu verringern, hat sich Müller Präzisionswerkzeuge dazu entschieden, den gesamten Prozess zu digitalisieren.