Umleitungen erforderlich: Arbeiten an der B 41 in Idar-Oberstein gehen weiter

Für die Arbeiten über den Feiertag erfolgt die gleiche Verkehrsumleitung wie beim vorherigen Bauabschnitt zwischen Weierbach und Hüsters Mühle. Der Verkehr der B 41 wird aus beiden Richtungen parallel über den Kaufacker geleitet.

Ab Montag, 7. Oktober, wird für die Baustelle zwischen Kaufacker und Industriegebiet „Am Kreuz“ der Verkehr der B 41 folgendermaßen umgeleitet: Aus Idar-Oberstein kommend, wird die B 41 am Anschluss Nahbollenbach komplett ausgeleitet. Die Zufahrt zur B 41 nach Kirn ist am Anschluss Nahbollenbach komplett gesperrt. Der Verkehr wird durch Nahbollenbach über den Kaufacker zum Kreisel am Globus Getränkemarkt wieder auf die B 41 in Richtung Kirn geführt. In Nahbollenbach und im Kaufacker werden für die Dauer der Baustelle Halten und Parken verboten.

Der Verkehr von Kirn nach Idar-Oberstein bleibt auf der B 41 und wird durch die Baustelle geführt. Diese halbseitige Bauweise soll die Belastung der Anlieger in Nahbollenbach und Weierbach auf ein erträgliches Maß reduzieren. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Fahrbahnbreite und damit aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit muss die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Baustelle allerdings auf 30 km/h reduziert werden. Gute Wetterverhältnisse vorausgesetzt, sollen die Arbeiten für diesen Abschnitt innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden.

Danach soll zeitnah der letzte Abschnitt der B 41-Sanierung zwischen der Fußgängerbrücke und dem Anschluss Nahbollenbach inklusive der Zu- und Abfahrtsäste zum B 41 Kreisel erneuert werden. Dies wird wieder in einem Wochenendeinsatz erfolgen und für die benachbarten Betriebe und Anwohner nur geringfügige verkehrliche Auswirkungen haben.

Darüber wird der LBM Bad Kreuznach erneut informieren und bittet die Verkehrsteilnehmer und die Anlieger um besondere Aufmerksamkeit sowie Verständnis für die zu erwartenden Beeinträchtigungen, wofür er sich vorab ausdrücklich bedankt. Gleichsam wird um vorsichtige Fahrweise im Bereich der Bauarbeiten gebeten. red

Weitere Informationen gibt es im RLP-Mobilitätsatlas unter verkehr.rlp.de