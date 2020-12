Kreis Birkenfeld

Mit der Verabschiedung eines Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2020 soll der Kreistag in seiner Sitzung am Montag, 9. November, ab 17 Uhr in der Messehalle Idar-Oberstein einen umstrittenen Beschluss formell rückgängig machen – und zwar die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage von 44,3 auf 45 Prozent. Ob es dafür allerdings eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde geben wird, steht noch in den Sternen.