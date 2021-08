Umgestaltung des Idar-Obersteiner Europaplatzes ist beschlossen – aber Meinungen im Stadtrat gehen immer noch auseinander

Teurer als geplant darf das Ganze nicht werden, und die Planung muss sich weiterhin an Anregungen von außen anpassen. Darüber herrscht Einigkeit im Stadtrat. Generell wird das Dauerbrennerthema „Umgestaltung des Helmut-Kohl-Europaplatzes“ im Rahmen des Bundesprogramms zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel, das einen Zuschuss von gut 500.000 Euro für die Maßnahme bei einem Eigenanteil von zehn Prozent seitens der Stadt beinhaltet, nach wie vor unterschiedlich bewertet. Nach dem Bauausschuss gab der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung in der Messe aber grünes Licht: Bei neun Gegenstimmen und vier Enthaltungen wurde die Maßnahme in der jetzt vorliegenden Planungsform beschlossen.