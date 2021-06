Umfrage unter Traditionslokalen: Gastronomie im Birkenfelder Land erwacht zu neuem Leben

Wie sich die Zeiten ändern: Lange wurde wie ein Staatsgeheimnis gehütet, wer an Covid-19 erkrankt war. Jetzt gilt die „Genesenenbescheinigung“ ebenso wie die zweimalige Impfung als Eintrittskarte in die Kneipe. Drinnen müssen alle anderen nunmehr einen Test vorweisen, woran so mancher spontane Kneipenbesuch scheitert. Beibehalten bleiben die bekannten Maßnahmen wie die Hygiene- und Abstandsregeln oder die Kontaktdatenerfassung. Zumal der zweite Corona-Lockdown in der Gastronomie weitaus länger als der erste dauerte, sehnt sich das Stammpublikum der Traditionsgaststätten im Birkenfelder Land seit Langem nach dem Neustart. Doch nicht in allen Lokalen läuft der Zapfhahn nach sieben Monaten Stillstand schon wieder – nun komme es auf ein paar Tage auch nicht mehr an, ist mitunter zu hören.