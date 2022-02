Wie angespannt die Situation derzeit in der Ukraine ist, zeigt schon die Tatsache, dass das Thema die Corona-Pandemie immer öfter aus den Schlagzeilen verdrängt. Doch wie präsent ist die Gefahr eines Krieges wirklich? Und wie groß schätzen die Bürger die Bedrohung ein? Gerade in Baumholder ist man, wie so oft bei internationalen Konflikten, näher dran – befindet sich doch ein US-Stützpunkt direkt vor der Haustür.