Als vor ein paar Tagen ein Kunde nach Jodtabletten fragte, hatte sich Heide Mayer von der Felsen-Apotheke in Idar-Oberstein noch nichts dabei gedacht. Viele Menschen brauchen Jodtabletten für die Produktion von Schilddrüsenhormonen, es ist also nicht ungewöhnlich, dass sie jemand kaufen will. Doch dann wollten immer mehr Kunden Jodtabletten haben.