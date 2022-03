Die ersten 20 offiziell aus Trier zugeteilten Flüchtlinge aus der Ukraine sind zwischenzeitlich im Nationalparklandkreis angekommen. Sie gehören zu jenem Kontingent von rund 250 Ukrainern – vor allem Frauen und Kinder –, die in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in der Dasbachstraße untergebracht waren und nun nach dem „Königsteiner Schlüssel“ an die Kreise verteilt werden.