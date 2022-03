Ein Wechselbad der Gefühle haben alle erlebt, die bei der vom Hoppstädten-Weiersbacher Zahnarzt Artem Fedosenko initiierten Ukraine-Spendenaktion an der Organisation beteiligt oder als freiwillige Helfer im Einsatz waren: Am Donnerstag sind die zwei 40-Tonner, die die zuvor im Doppelort gesammelten und in 1500 Kartons verpackten Hilfsgüter enthielten, an ihrem Ziel angekommen.