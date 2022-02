Idar-Oberstein

Uhren und Bargeld entwendet: Einbruch im Idar-Obersteiner Stadtteil Algenrodt

Bis jetzt noch unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, nach Aufhebeln einer rückwärtigen Tür in das Tatobjekt in der Straße „In der Strutwies“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Algenrodt eingedrungen.