Plus Birkenfeld

Überschüsse aus Corona-Testzentren: Rund 230.000 Euro für den Tierpark Birkenfeld

i Blick aus der Vogelperspektive auf Birkenfeld und seinen Tierpark im Vordergrund. Foto: Sebastian Caspary/VG-Verwaltung/Sebastian Caspary

Der Tierpark Birkenfeld ist in keinem guten Zustand. So hat sich die Verbandsgemeinde nun entschieden, finanziell auszuhelfen. Mit den Geldern soll die Infrastruktur verbessert und so die Grundvoraussetzung für einen attraktiven Tierpark geschaffen werden.