Niederwörresbach

Die drei ehrenamtlichen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen stehen fest: Der VG-Rat wählte am Donnerstagabend in der Großsporthalle in Niederwörresbach Alfred Reicherts (Langweiler) zum Ersten, Michael Hippeli (Fischbach) zum Zweiten und Otmar Glöckner (Wickenrodt) zum Dritten Beigeordneten. Es gab keine Gegenkandidaten. Klaus Hepp (CDU), der im Vorfeld zunächst angekündigt hatte, als Erster Beigeordneter kandidieren zu wollen, verzichtete mangels Unterstützung in den eigenen Reihen.