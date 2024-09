Plus Idar-Oberstein

Überfall in Idar: Täter auf der Flucht

i In Idar kam es offenbar zu einem Überfall. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf. Foto: Hosser

Nach Zeugenhinweisen kam es am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr zu einem Überfall auf die Gaststätte „Zum Biddsche“ in der Idarer Fußgängerzone. Es wurde ein schussartiges Knallgeräusch vernommen, heißt es in der Polizeimeldung.