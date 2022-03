Rhaunen

Überfall auf Tankstelle in Rhaunen: Polizei sucht weiter nach Tätern

Nach dem Überfall am Samstagabend, 5. März, gegen 20.50 Uhr auf die ED-Tankstelle in Rhaunen, Am Wartenberg, bei dem zwei maskierte und vermutlich männliche Täter ein Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld sowie Zigaretten geraubt haben, fahndet die Kriminalpolizei nun mit Fotos nach den Flüchtigen.