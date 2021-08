Twin Peaks: Impressionen in Achat in der Villa Bengel

Eine ungewöhnliche Ausstellung ist ab kommenden Freitag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Idar-Oberstein schmückt sich“ in der Villa Bengel zu sehen. In der Dieter Lorenz (1944–2020) und Bernd Munsteiner (*1943) gewidmeten Doppelausstellung „Twin Peaks – Art and Design | Impressionen in Achat“ stehen Werkgruppen mit abstrakten Bildern aus Mineralen im Mittelpunkt. Die Künstler überführen die in der italienischen Renaissance gründende Tradition der Steinbearbeitung in die Sprache zeitgenössischer Kunst. In der Ausstellung zu sehen sind Arbeiten zweier Künstler der Edelsteinregion, deren Werk den Umgang mit dem Material Edelstein in der Gegenwart neu definiert und durch seine Singularität beeinflusst hat.