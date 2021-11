Die erste Adventskerze an, Kuscheldecke bereitlegen – und ab auf die Couch: Am Mittwoch startet in der ARD die Miniserie „Ein Hauch von Amerika“. Sie läuft jeweils in einer Doppelfolge am 1., 4. und 8. Dezember, jeweils ab 20.15 Uhr. Seit dem 24. November ist die Serie bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. Die NZ hat schon mal vorab dieses TV-Ereignis genossen – und auch entdeckt, wo in Idar-Oberstein gedreht wurde.