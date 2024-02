Die lange Leidenszeit für Vereine – betroffen sind in erster Linie die Handballer – neigt sich dem Ende entgegen. Voraussichtlich ab Montag, 4. März, soll die umfassend sanierte Sporthalle „Am Berg“ in Birkenfeld wieder für alle Nutzer geöffnet sein. Schulsport ist dort bereits seit Mitte Januar möglich. Die NZ hat bei der Kreisverwaltung nachgefragt, was die Gründe für diese unterschiedliche Behandlung sind.