Veitsrodt

Thorsten Cullmann betreibt in Rötsweiler-Nockenthal seit fast 25 Jahren eine Töpferei. Seine Keramik verkauft er hauptsächlich auf Töpfermärkten in Baden-Württemberg und Bayern. Dort gelten Töpfermärkte als Kulturveranstaltung. Die Märkte sind in zahlreichen Städten seit Jahrzehnten fester Bestandteil des örtlichen Terminkalenders. Nun will Cullmann in Veitsrodt den ersten Töpfermarkt in der Region veranstalten. Mehr noch: Dieser spezielle Markt soll fortan regelmäßig stattfinden, schwebt Cullmann vor.