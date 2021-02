Erbeskopf

Trotz gesperrter Zufahrten: Wieder Besucheransturm auf Erbeskopf und Idarkopf

Region. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung der Lage an Silvester und am Neujahrstag kommt es am Wochenende an den bekannten Wintersportgebieten des Hunsrücks, allen voran am Erbeskopf und am Idarkopf, erneut zu einem hohen Besucheraufkommen. Die Polizei wiederholte deshalb am Sonntag den Hinweis, dass die Zufahrt zum Erbeskopf über die L 164 weiterhin zwischen 8.30 bis 16 Uhr vollgesperrt ist. Die Zufahrten werden durch die Polizei kontrolliert, ankommender Fahrzeugverkehr wird abgewiesen.