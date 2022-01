In Hettenrodt ist im Frühjahr vergangenen Jahres mit dem Anbau des Jugendraumes an das bestehende Bürgerhaus begonnen werden. Darüber freut sich Ortsbürgermeister Markus Schulz in seinem Rückblick auf das abgelaufene Jahr mit am meisten. Mit der Fertigstellung rechnen die Hettenrodter für Februar.