Das grundsätzliche Signal war eindeutig. Mit nur einer Enthaltung (Alois Kandels, CDU) hat der Werksausschuss der Verbandsgemeinde in seiner Sitzung am Montagabend dem final entscheidenden VG-Rat die Empfehlung gegeben, dass das Birkenfelder Freibad auch in der Saison 2021 unter Corona-Bedingungen geöffnet werden soll. Wie es dann mit den Eintrittspreisen aussehen wird, bleibt vorerst aber offen.