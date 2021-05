Idar-Oberstein

Trickdiebstahl: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld

In der Mainzer Straße haben zwei Männer, die sich als Handwerker ausgegeben haben, einen dreisten Trickdiebstahl begangen. Wie die Kripo mitteilt, verschaffte sich das Duo am Mittwoch gegen 10 Uhr Zutritt in die Wohnung einer 90-jährigen Frau. Dies geschah unter dem Vorwand, dass das Wasser im Bad wegen einer Verschmutzung ablaufen gelassen werden müsse. Einer der beiden Täter lenkte die Geschädigte im Bad ab, während der zweite Täter im Schlafzimmer aus dort vorhandenen Behältnissen Schmuck und Bargeld entwendete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand Schaden in Höhe eines unteren vierstelligen Euro-Betrags. Die 90-Jährige konnte die Männer auch aufgrund der Masken, die die Täter wegen Corona trugen, nur sehr vage beschreiben.