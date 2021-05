Am Freitagmorgen gegen 10.50 Uhr verschafften sich zwei Männer unter dem Vorwand, die Wasserleitung in der Wohnung einer 86-jährigen Frau in der Nordtorstraße in Idar-Oberstein überprüfen zu wollen, Zutritt in deren Wohnung. Einer der beiden Männer lenkte die Frau im Bad ab, während der zweite Täter im Schlafzimmer Schubladen und Schränke durchsuchte. Später stellte die Frau fest, dass Schmuck und Bargeld im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages fehlten.