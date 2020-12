Dienstweiler

Auf dem Areal des früheren Steinbruchs in Dienstweiler sowie in dessen angrenzendem Umfeld plant die saarländische Privatfirma DK Bow-Factory ein Projekt, das nicht nur von der Ortsgemeinde ausdrücklich begrüßt wird, sondern nach einem Beschluss in der jüngsten Sitzung der Lokalen Aktionsgemeinschaft (LAG) Erbeskopf auch gute Aussichten auf einen Zuschuss des Landes hat.