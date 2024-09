Plus Idar-Oberstein

Traumschleifen wegen Forstarbeiten gesperrt

i Fotos: Rund um die Kama ©Klaus-Peter Kappest/Wanderbüro Saar-Hunsrück; Foto: ©Klaus-Peter Kappest/Wanderbüro Saar-Hunsrück;

Wegen Forstarbeiten ist die Traumschleife „Edelsteinschleiferweg“ bis voraussichtlich Montag, 23. September, gesperrt. Das teilt die Tourist-Information Edelsteinland in Idar-Oberstein mit. Die Arbeiten im Wegeabschnitt Algenrodt ließen leider keine Umleitungsstrecke zu. Die nahe Traumschleife „Rund um die Kama“ zwischen Oberstein und Enzweiler müsse ebenfalls wegen Forstarbeiten ab Freitag, 13. September, für voraussichtlich sieben Tage gesperrt werden. „Bei den Arbeiten handelt es sich unter anderem um Baumfällarbeiten an der Strecke, die für die Sicherheit der Wanderer erforderlich sind. Auch hier bitten wir um Verständnis, dass aufgrund der Arbeiten, die im Wegeabschnitt Enzweiler stattfinden, keine Umleitungsstrecke ausgeschildert werden kann. Wir empfehlen, auf nahegelegene Traumschleifen wie zum Beispiel den Nahe-Felsen-Weg oder das Traumschleifchen ‚Fischbacher Kupferspuren‘ auszuweichen“, so die Tourist-Information. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Gegebenheiten vor Ort könnten sich die Zeitpläne zudem kurzfristig ändern. Deshalb wird empfohlen, sich vor einer geplanten Wanderung direkt bei der Tourist-Information Edelsteinland oder online auf der Seite www.edelsteinland.de zur informieren. red