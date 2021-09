Langweiler/Bruchweiler

Traumschleife Köhlerpfad: Kein Ende der Umleitung in Sicht

Nach einem Windwurf vor zwei Jahren ist ein Teil des Köhlerpfads zwischen Langweiler und Bruchweiler nicht mehr passierbar. Verwaiste Schilder an stehen gebliebenen Bäumen erinnern an die schöne Fichtenwaldpassage mit Holzstegen und -brücken, in der heute die einstige Wegeführung nur noch in Spuren erkennbar ist.