Plus Baumholder Traumhafter Abend auf dem Place de Warcq: Erste Spanische Nacht in Baumholder ein Riesenerfolg Benjamin Werle Von Sascha Saueressig i Der Besucherzuspruch bei der ersten Spanischen Nacht auf dem Place de Warcq war überwältigend. Bereits um 18.30 Uhr war die Hälfte der Bierfässer leer. Foto: Benjamin Werle Der Zuspruch war überwältigend: Bereits kurz nach 18.30 Uhr am Samstagabend waren die 200 Sitzplätze restlos gefüllt und die Besucher drängten weiter auf den Place de Warcq, um die erste Spanische Nacht in Baumholder mitzuerleben. Lesezeit: 3 Minuten

„Mit so viel Besuchern hatten wir nicht gerechnet, wir sind geradezu überrollt worden“, berichtet Organisator Michael Schug. So organisierten er und seine Mitstreiter kurzerhand noch weitere Stehtische, die man entlang der Korngasse neben der Längsseite des Goldenen Engels noch zusätzlich aufstellte. Bis zu 800 Besucher habe man schätzungsweise an diesem ...