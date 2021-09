Wenn der Klassenkamerad, Freund, Kumpel nach dem Wochenende plötzlich nicht mehr neben einem sitzt ... So erging es einigen Schülern der Berufsbildenden Schule (BBS) Idar-Oberstein in der Vollmersbachstraße am Montagmorgen. Der am Samstagabend getötete 20-jährige Tankstellenmitarbeiter war Schüler der BBS (höhere Berufsfachschule) – und kein Student, wie andere Medien berichten. Wie ein Lauffeuer hatte sich direkt nach der Tat in den sozialen Netzwerken verbreitet, wer das Opfer ist.