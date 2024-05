Plus Weierbach Transporter kracht in Felswand: Im Kreisel bei Weierbach von der Fahrbahn abgekommen Von Christian Schulz i Die Fahrerin, die mit ihrem Transp0rter am frühen Donnerstagmorgen bei der Ausfahrt aus dem Kreisel bei Weierbachvon der Fahrbahn abkam, wurde nur leicht verletzt. Foto: Hosser Eine Autofahrerin ist am frühen Donnerstagmorgen kurz vor 6.30 Uhr mit ihrem Transporter beim Ausfahren aus dem Kreisel auf der B 41 bei Weierbach von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Felswand gekracht. Lesezeit: 1 Minute

Am frühen Donnerstagmorgen um kurz vor 6.30 Uhr wurde die Feuerwache 4 zur Absicherung eines Verkehrsunfalls alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich in einem Verkehrskreisel unterhalb der Bundesstraße 41 in Höhe der Ortslage Weierbach, welcher die B 41 mit der B 270 in Richtung Lauterecken und der Landessstraße 160 verbindet. Eine Fahrerin ...