Tragischer Zusammenstoß: Junge Frau stirbt bei Unfall zwischen Leisel und Siesbach [Update]

Eine junge Frau aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Landesstraße 175 zwischen Leisel und Siesbach ums Leben gekommen. Die Straße bleibt an der Unfallstelle bis zum Mittwochvormittag gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 175 zwischen Leisel und Siesbach ist am Dienstagabend eine junge Frau ums Leben gekommen. Sebastian Schmitt Ein 23-Jähriger Fahrer, der aus entgegengesetzter Richtung kam, wurde in seinem Auto eingeklemmt und verletzt per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Sebastian Schmitt Die Landesstraße 175 sollte bis zum Mittwochvormittag gesperrt bleiben. Sebastian Schmitt Sachverständige sollen den Hergang des Unfalls am Mittwochvormittag untersuchen. Sebastian Schmitt Das Fahrzeug des 23-jährigen weiteren Unfallbeteiligten. Polizei

Die 21-Jährige war nach Auskunft der Birkenfelder Polizei mit ihrem Auto um circa 18.20 Uhr von Leisel in Richtung Siesbach unterwegs, als sie dort aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden dunklen VW kollidiert. Die junge Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens – ein 23-jähriger Mann – wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Wrack. Er wurde nach der Erstversorgung schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Saarbrücken geflogen.

[Update, Mi 06:30 Uhr:] Wie die Polizei in der Nacht nachberichtete, schwebt der 23-Jährige nicht in Lebensgefähr. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Er wird am heutigen Mittwoch die Unfallstelle sowie die Fahrzeuge erneut in Augenschein nehmen.

Die L 175 wurde deshalb durch die Straßenmeisterei bis auf Weiteres vollgesperrt und wird voraussichtlich gegen 10 Uhr wieder freigegeben.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 64 Mann vor Ort.