Das Naheland ist besser durch die Corona-Krise gekommen als alle anderen Ferienregionen in Rheinland-Pfalz: Das besagen die Tourismuszahlen des Statistischen Landesamts in Bad Ems für die Zeit von Januar bis September. In der Branche geht aber angesichts der immer weiter steigenden Infektionszahlen die Angst vor einem neuen Einbruch um.