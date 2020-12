Tourismus an Nahe und Glan: Große Hoffnungen aufs Jahr 2021

Kreis Birkenfeld

Es ist längst nicht alles gut, aber es hätte noch schlimmer kommen können: Das war der Tenor eines Treffens des IHK-Tourismusausschusses im Rathaus in Bad Sobernheim, bei dem es um die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Tourismus an Nahe und Glan ging. Eigentlich hatte man sich in der Kirner Brauerei treffen wollen, musste es wegen eines Coronafalls aber ins Bad Sobernheimer Rathaus verlegen. Es trafen sich Katja Hilt, Leiterin der Naheland Touristik GmbH in Kirn, Christian Dübner und Jonas Klein von der Industrie- und Handelskammer Koblenz, Jörg Stricker vom Hotel BollAnts in Bad Sobernheim, Guido Steuer, Chef des gleichnamigen Allenbacher Hotels, Gloria Mathern, die ein Weingut mit Gästehaus in Niederhausen führt sowie Ralf Schneberger, der bei der Verbandsgemeinde Nahe-Glan die Kur- und Tourist-Information leitet.