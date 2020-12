Bad Kreuznach/Kirchberg

Warum ist der Angeklagte in jener Nacht in einem Lokal in Kirchberg Anfang Oktober so extrem ausgerastet, dass er seinen Vater wie rasend schlug – und ihm dabei so schwere Verletzungen zufügte, dass dieser wenige Wochen später im Krankenhaus starb? Um diese bislang noch nicht abschließend beantwortete Frage kreist das Verfahren vor dem Schwurgericht am Landgericht Bad Kreuznach, vor dem sich der gebürtige, in Deutschland aufgewachsene Serbe wegen Totschlags verantworten muss.