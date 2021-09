Idar-Oberstein

Tödliche Schüsse in Tankstelle: Polizei sucht Mann nach Bluttat in Idar-Oberstein

Schreckliches Gewaltverbrechen in der Schmuckstadt: Ein großes Aufgebot an uniformierten und zivilen Polizeibeamten fahndet nach einem Mann, der am späten Samstagabend gegen 21.20 Uhr in der Aral-Tankstelle in der Idar-Obersteiner Hauptstraße einen Angestellten getötet haben soll.